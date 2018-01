Ahmadinejad pede que Hamas mantenha luta contra Israel O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, pediu nesta terça-feira, 6, ao líder do Hamas Khaled Meshaal que mantenha a luta contra Israel e não reconheça o Estado judeu, afirmou um canal da TV estatal do país. O político palestino está em visita ao Irã. Meshaal respondeu que o Hamas não reconhecerá o Estado de Israel e continuará a luta armada contra este país, além de informar Ahmadinejad sobre o acordo firmado entre Hamas e Fatah em Meca para a formação de um governo palestino de união nacional. O líder do Hamas, que chegou a Teerã na madrugada passada procedente de Damasco, se reuniu também na capital iraniana com o ministro de Assuntos Exteriores Manouchehr Mottaki, cujo país não reconhece o Estado de Israel e não esconde seu apoio político ao Movimento de Resistência Islâmica. A fonte não deu mais detalhes sobre a reunião de Ahmadinejad com Meshaal, mas assinalou que o palestino também explicou ao líder iraniano os passos dados até o momento para a formação do Governo de união. As declarações de Meshaal ocorrem em meio aos esforços palestinos e de vários países árabes moderados em favor do levantamento do embargo imposto aos palestinos desde a chegada deste grupo islâmico ao poder, após sua vitória nas eleições de janeiro do ano passado. Os EUA destacaram em várias ocasiões a importância de que o Hamas reconheça Israel e abandone a luta armada para pôr fim ao bloqueio e retomar as negociações de paz.