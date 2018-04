Ahmadinejad sai na frente, mas opositor também proclama vitória

O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, saiu ontem na frente na contagem parcial dos votos da eleição presidencial. Com 61% dos votos válidos apurados, Ahmadinejad tinha 66,18%. Em segundo lugar vinha o candidato moderado Mir Hossein Mousavi, com 31,06%. Os outros dois candidatos estavam muito atrás: o conservador Mohsen Rezai e o reformista Mehdi Karroubi, juntos, somavam menos de 3%. As autoridades, no entanto, não informaram de onde vinham esses votos, se do interior do país, reduto de Ahmadinejad, ou se das grandes cidades, onde Mousavi supostamente tinha sua base. Embora a contagem seja manual, os primeiros resultados começaram a ser anunciados apenas 20 minutos depois do fechamento das últimas urnas, à meia-noite em Teerã (16h30 em Brasília). A mídia estatal chegou a anunciar a vitória de Ahmadinejad, que já se havia declarado reeleito logo após o fechamento das urnas. Mas Mousavi denunciou irregularidades na votação e também se proclamou vencedor. O oposicionista queixou-se da falta de cédulas em seções eleitorais do norte de Teerã, seu reduto, e do colapso do sistema de envio de mensagens pelo celular, que sua campanha utilizou amplamente, assim como a internet. Se confirmado, o resultado significa a manutenção da posição desafiante do Irã na condução do seu programa nuclear e da hostilidade em relação aos Estados Unidos e a Israel. Os comícios de Ahmadinejad foram marcados pelo tradicional slogan "Morte à América", apesar dos movimentos do presidente Barack Obama em direção a negociações com o Irã. GUERRA INTERNA Nos últimos dias, Ahmadinejad radicalizou, declarando guerra ao ex-presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, considerado pragmático, que liderou uma aliança de conservadores a reformistas contra sua candidatura. A posição representa uma ruptura do sistema de distribuição de poder entre as diversas correntes, que vigora desde a Revolução Islâmica de 1979. Segundo estimativas não-oficiais, dos 46 milhões de eleitores, 32 milhões foram às urnas, o que indica um comparecimento de 69%. Segundo os analistas, um alto comparecimento poderia favorecer Mousavi, por causa do desejo de reformas por uma fatia "silenciosa" da população, que normalmente não vota. Ahmadinejad, de 52 anos, reforçou sua popularidade nos últimos meses, distribuindo ajuda em dinheiro a 5,5 milhões de pobres, e empréstimos para moradias e melhorias em pequenas propriedades rurais. Ele também aumentou os salários dos funcionários públicos e as aposentadorias. A oposição o criticou pelo aumento da inflação, de 6,5%, no início de seu governo, para 14%, nos últimos 12 meses; e do desemprego, de 10,5% para 13%, segundo o índice oficial, ou 17%, de acordo com cálculos extraoficiais. Já o presidente diz ter acelerado o crescimento econômico em seu governo, que atingiu a média de 6,25% nos últimos quatro anos, em comparação com 5,61% no mandato anterior do reformista Mohammad Khatami. MILAGRE "A decisão forte, revolucionária e clara do povo trará um futuro brilhante para a nação", disse Ahmadinejad, ao votar numa região pobre do sul de Teerã. "Agradeço a todas as pessoas pela presença verde que criou um milagre", disse, por sua vez, Mousavi, de 67 anos, referindo-se à cor de sua campanha. Ele votou ao lado de sua mulher, Zaghra Rahnavard, ícone de sua candidatura, que atraiu o voto sobretudo de mulheres ansiosas por mais liberdade e igualdade. O líder espiritual, o aiatolá Ali Khamenei, anunciou que o voto era um dever religioso, e também uma forma de impedir as "conspirações dos inimigos". Khamenei, que apoia tacitamente Ahmadinejad, conclamou a população a aceitar o resultado, qualquer que fosse. Os resultados finais deveriam ser divulgados na madrugada de hoje (horário de Brasília).