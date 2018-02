Ahmadinejad sofre críticas por abraçar mãe de Chávez

TEERÃ - Clérigos do Irã criticaram o presidente do país, Mahmoud Ahmadinejad, por ter consolado a mãe do falecido presidente da Venezuela, Hugo Chávez, com um abraço. O contato físico é considerado pecado sob os rígidos códigos islâmicos iranianos.

A controvérsia foi causada por uma foto amplamente publicada que mostrava Ahmadinejad abraçando a mãe de Chávez no funeral do ex-presidente venezuelano. Clérigos iranianos descreveram o contato como "proibido" e o chamaram de "palhaçada".

Os clérigos conservadores também criticaram a carta de Ahmadinejad aos venezuelanos, em que ele chama Chávez de "mártir", dizendo que ele voltará à Terra com Jesus Cristo e Imam Mahdu, um santo do século IX reverenciado por muçulmanos xiitas.

As informações são da Associated Press