Ahmadinejad tem reunião com Fidel e chega ao Equador Dois dos maiores críticos do governo dos Estados Unidos, o presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad e o ex-presidente cubano Fidel Castro tiveram uma reunião de duas horas para discutir assuntos da política mundial. Ahmadinejad descreveu Fidel como "saudável" e "engajado" e declarou que o Irã e Cuba são dois países aliados "lutando na mesma frente". "Ver o comandante (Fidel) saudável e em forma me deixou muito feliz" disse Ahmadinejad no Aeroporto de Havana, ao lado do presidente cubano Raúl Castro, após a reunião com Fidel. Ahmadinejad, que fez uma rápida visita a Cuba, chegou mais tarde nesta quinta-feira a Guayaquil, onde finaliza no Equador sua viagem de cinco dias à América Latina.