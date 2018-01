Ahmadinejad visitará Arábia Saudita em época de tensão O presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, fará uma rara visita à Arábia Saudita, aliada americana, para discutir questões cruciais de relação entre os dois países, além da preocupação com a violência na região, disseram fontes do governo iraniano nesta sexta-feira, 2. Ahmadinejad irá para a Arábia no próximo sábado, 3, para dialogar com rei saudita, Abdullah, segundo informações do embaixador do Irã na Arábia, Mohammad Hosseini. O encontro sugere que as conversas buscarão resolver as diferenças entre os países nas questões que envolvem conflitos no Iraque e no Líbano. Segundo informações da agência de notícias IRNA, o ministro de Relações Exteriores do Irã, Manouchehr Mottaki, deve acompanhar Ahmadinejad durante viagem. As relações entre o Irã e Arábia Saudita caíram desde a eleição de Ahmadinejad em 2005, quando os árabes decidiram apoiar os esforços do Ocidente contra o programa nuclear iraniano. As discussões entre os líderes abordarão a escalada da violência no Iraque, as tensões entre sunitas e xiitas no Oriente Médio e a questão do grupo terrorista Hezbollah. O encontro acontecerá ao mesmo tempo em que o Conselho de Segurança da ONU pretende discutir novas sanções contra o Irã com o objetivo de que o país abandone o programa de enriquecimento de urânio. Além disso, a visita precede a conferência que será realizada em Bagdá sobre a questão da violência no Iraque, onde podem estar presentes Estados Unidos, Reino Unido e Irã.