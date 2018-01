Ahmadinejad volta a atacar Israel em cúpula de vizinhos do Iraque O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, voltou hoje a criticar Israel, na abertura da nona cúpula de países vizinhos do Iraque, que ocorre neste sábado e no domingo em Teerã. "A maior ameaça, em nossa região e no mundo islâmico, é o regime sionista", disse Ahmadinejad, acrescentando que o Estado de Israel, "surgido de uma imposição, é falso". Em discurso transmitido ao vivo pela televisão iraniana, o presidente se dedicou sobretudo a criticar o Estado de Israel e as potências ocidentais, que o criaram "para desunir o mundo islâmico" ou, em alguns casos, para fomentar o comércio de armas. Ahmadinejad também se referiu aos problemas do Iraque, e disse que os participantes - todos os vizinhos do país, mais Egito, Barein e representantes da Liga Árabe, Organização da Conferência Islâmica e ONU- devem desenvolver fórmulas que garantam a estabilidade, a segurança e o desenvolvimento do Iraque. O presidente deu as boas-vindas ao novo Governo iraquiano, e aproveitou para lembrar que a existência deste "Governo estável" torna desnecessária a presença das forças de ocupação em solo iraquiano. "Infelizmente existe quem veja a segurança no Iraque como algo contrário a seus interesses; por isso, insistem em enfraquecê-la", disse o governante iraniano.