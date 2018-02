Aiatolá aceita renúncia de líder reformista O aiatolá Ali Khamenei, guia espiritual da República Islâmica do Irã, aceitou a renúncia do imã Isfahan Jalaleddine Taheri, e pediu a população que "mantenha a calma para evitar desordens", informou a rádio estatal. "Um dos objetivos dos inimigos é criar problemas e por isso peço à população que se mantenha em calma e evite qualquer manifestação durante as orações desta sexta-feira", afirmou Khamenei. "Sua renúncia me pega de surpresa, mas compartilho da necessidade de lutar com todos os meios contra a pobreza e a corrupção", indicou Khamenei em carta dirigida a Isfahan, divulgada pela rádio nacional. Segundo uma carta publicada nos veículos de imprensa locais, Isfahan teria renunciado para protestar contra a "situação caótica" do Irã. A carta, sem precedentes desde a revolução islâmica de 1979, recebeu críticas dos conservadores que acusam Isfahan de ter sido "influenciado por elementos suspeitos infiltrados".