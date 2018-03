Aiatolá diz que ataque americano contra o Irã será suicídio O líder supremo do Irã desconsiderou hoje as advertências formuladas pelos EUA. Segundo ele, qualquer país que invadir o Irã cometerá um suicídio. "As ameaças dos EUA não são novas", disse o aiatolá Ali Khamenei a milhares de pessoas reunidas para comemorar o 14° aniversário da morte do aiatolá Rujola komeini, pai do fundador da revolução islâmica no país em 1979. Funcionários dos EUA acusam o Irã de abrigar dirigentes do grupo terrorista Al-Qaeda e de tentar fabricar armas nucleares. As acusações foram formuladas também contra o Iraque para justificar a invasão, mas não foram confirmadas até o momento.