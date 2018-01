Aiatolá exilado alerta para risco de guerra civil no Iraque O aiatolá Mohamed Bakir al-Hakim, líder do Conselho Supremo para Revolução Islâmica no Iraque (CSRI), declarou nesta quinta-feira que ele e seus seguidores rejeitam a instalação de um governo militar norte-americano em Bagdá, advertindo que tal iniciativa levará o país inevitavelmente a uma guerra civil. "Como iraquianos, faremos o melhor para ajudar a nação a estabelecer um governo democrático, mas não podemos aceitar o pedido (de apoio) dos estrangeiros", disse o aiatolá, que vive exilado no Irã, em entrevista ao jornal iraniano Jomhuri Eslami. O líder xiita ressaltou que "eles (as forças anglo-americanas) não têm nenhum direito de interferir na constituição do futuro governo iraquiano". Os Estados Unidos já designaram o general reformado Jay Gardner para administrar provisoriamente o Iraque, supervisionar sua reconstrução e criar condições para a democratização do país. Veja o especial :