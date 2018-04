Aiatolá Khamenei aprova recontagem parcial no Irã

Milhares de iranianos realizaram novos protestos hoje, tanto em favor do atual presidente, Mahmoud Ahmadinejad, como do candidato reformista Mir Hossein Mousavi. Foi o quarto dia de protestos desde que as autoridades anunciaram a vitória de Ahmadinejad, em um resultado contestado pelos oposicionistas, segundo os quais houve fraude.

Pelo menos um confronto ocorreu na capital iraniana esta manhã, com homens armados em motocicletas similares às usadas pela milícia Basij, leal ao governo, disparando contra partidários pacíficos de Mousavi. Os disparos deixaram um ferido em estado grave.