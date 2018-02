Aiatolá Khamenei diz que o Irã é 'imune' às sanções

As declarações de Khamenei foram veiculadas na TV estatal iraniana com a intenção de minimizar a recente proibição de comprar petróleo iraniano imposta pela União Europeia. A medida foi feita para pressionar Teerã a parar com o enriquecimento de urânio, que é um caminho em potencial para a produção de arma atômicas.

O embargo começou a valer em 1 de julho, somando-se a outras sanções feitas pelos Estados Unidos ao petróleo do Irã e complicam ainda mais a possibilidade do país participar do comércio internacional. Os norte-americanos e seus aliados acusam os iranianos de tentar construir bombas nucleares, o que Teerã nega. As informações são da Associated Press.