Aiatolá Khamenei lança seu perfil no Instagram O líder supremo do Irã, aiatolá Khamenei, lançou um perfil na rede social de fotos Instagram. A conta, alimentada por assessores, mostra apenas imagens de encontros de Khamenei com políticos iranianos e algumas "curiosidades", como a visita a um centro de pesquisas. O nome de usuário do aiatolá Khamenei no Instagram é "khamenei_ir".