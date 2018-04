Aiatolá promete investigação rápida sobre eleição no Irã Os supervisores eleitorais do Irã tomarão em breve uma decisão a respeito das queixas feitas pelo candidato reformista derrotado nas eleições presidenciais, Mir Hossein Mousavi, que afirma ter havido fraude no sufrágio. A informação partiu nesta segunda-feira do Conselho dos Guardiães, que mais cedo recebeu as queixas de Mousavi, na qual ele pediu a anulação do sufrágio.