Aiatolás marginalizaram jovens

Três décadas de poder parecem ter distanciado a "vanguarda islâmica", que em 1979 derrubou a ditadura do xá Reza Pahlevi, dos jovens do Irã. Cerca de 70% dos iranianos têm menos de 28 anos. Cultivando valores ocidentais, boa parte desses jovens tenta burlar - com blogs, downloads, tatuagens e músicas dos EUA - o conservadorismo religioso do regime dos aiatolás. Ironicamente, foi a juventude a principal base de apoio dos partidários do clérigo Ruhollah Khomeini, que em 10 de fevereiro de 1979, aos 76 anos, voltou do exílio na França para assumir o poder supremo no Irã. O regime pró-Ocidente do xá, que em 1953 sobreviveu graças ao golpe patrocinado pela CIA contra o nacionalista Mohamed Mossadegh, passou a ser alvo de crescentes protestos de universitários e jovens trabalhadores no fim dos anos 70. Ao lado da juventude, clérigos xiitas articularam a derrubada popular do regime, que por sua importância estratégica para os EUA dentro do contexto da Guerra Fria era chamado em Washington de "a polícia do Oriente". Após o xá abandonar o país, em janeiro, a primeira revolução transmitida ao vivo pela TV substituiu a monarquia constitucional por uma república islâmica. A juventude iraniana também teve papel central em um dos principais episódios do período inicial da revolução: o sequestro de 56 funcionários da embaixada americana durante 444 dias. No entanto, analistas apontam que a primeira guinada para marginalizar a militância estudantil e concentrar o poder nas mãos dos religiosos aconteceu em 1980, quando o então presidente do Iraque, Saddam Hussein, com apoio do Ocidente, invadiu a recém-criada república. Em nome da proteção da revolução, dezenas de milhares de jovens foram enviados às trincheiras do front contra o Exército iraquiano, militarmente superior. Ao todo, a guerra deixou um milhão de mortos em oito anos e foi capaz de desmobilizar as vozes jovens dissonantes. O conflito passou a fazer parte da iconografia oficial da revolução, encontrada nos murais de Teerã. Hoje, entretanto, os painéis convivem lado a lado com shoppings e outdoors de empresas como a Benetton.