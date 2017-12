Aids é comparada às pestes da Idade Média Vinte anos depois que médicos de Los Angeles informaram sobre os primeiros casos de aids, a epidemia adquiriu uma dimensão de catástrofe global comparável às pestes da Idade Média. Desde 5 de junho de 1981, quando o imunologista Michael Gottlieb e seus colegas da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) descreveram cinco casos de rara pneumonia entre homossexuais masculinos, a aids já matou cerca de 450.000 norte-americanos, incluindo 18.000 em São Francisco. "Relativamente falando, a aids continua sendo uma doença nova", disse a doutora Helene Gayle, diretora do programa federal de prevenção do HIV (vírus que provoca a aids) do Centro de Controle e Prevenção de Doenças em Atlanta. "Mas a dimensão global desta doença é assombrosa", acrescentou. Segundo os últimos dados, as vítimas mundiais da aids atualmente somam 22 milhões e estima-se que outras 36 milhões estejam infectadas. Apenas na região subsaariana, na África, vivem 25 milhões de pessoas infectadas com o HIV; na Índia e no sudeste da Ásia são seis milhões. As cifras no Caribe são as mais altas depois da África e a epidemia abriu caminhos na América Latina, China e nas nações da ex-União Soviética. Segundo a Organização das Nações Unidas, hoje em dia há 13 milhões de órfãos da aids, sendo que 95% deles estão na África. A doutora Ann-Valerie Kaninda, da instituição Médicos Sem Fronteira, afirmou que 95% das pessoas com HIV vivem em países pobres e não têm acesso a um tratamento. Um ano de tratamento com drogas contra a aids nos Estados Unidos custa entre US$ 12.000 e 15.000, uma soma impensável para países onde o orçamento da saúde não passa de alguns dólares por pessoa. "O problema global da aids é uma crise e temos que enfrentá-la com educação e medicamentos mais baratos possíveis" comentou a senadora democrata pela Califórnia e ex-prefeita de São Francisco, Diane Feinstein.