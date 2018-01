Aids: Vaticano investe contra preço de medicamentos O Vaticano pediu, hoje, que as empresas farmacêuticas reduzam os preços dos remédios contra a aids. Segundo monsenhor Paul Josef Cordes, que lidera uma organização de caridade do Vaticano, ?muitas crianças estão morrendo porque não têm remédios?. Coincidindo com suas palavras, o sacerdote Angelo D´Agostino também criticou os ?preços inatingíveis que cobram as grandes empresas farmacêuticas?. A Federação Internacional dos Fabricantes Farmacêuticos respondeu às reclamações dizendo que se registrou uma ?drástica redução? dos preços dos medicamentos anti-retrovirais. E assegurou que foram tomadas medidas para tornar esses medicamentos mais acessíveis, tanto por parte das indústrias individualmente como em conjunto com cinco agências da Organização das Nações Unidas e seis companhias multinacionais. D?Agostino recusou-se a discutir a controvérsia sobre a política do Vaticano em relação ao uso de preservativos, como forma de combate à aids. ?Culturalmente, as camisinhas não são aceitas pela maior parte das tribos africanas?, assegurou. O Vaticano insiste em que a castidade é a melhor maneira de combater a doença, embora muitos padres venham admitindo que o uso de camisinha para evitar mortes é o menor dos males.