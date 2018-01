AIE condena decisão da Rússia de cortar fornecimento de gás A decisão da Rússia de cortar o fornecimento de gás natural no domingo, em razão da disputa sobre preços, foi um erro sério que pode levar as nações consumidoras a avaliar a diversificação de seu mix de abastecimento de energia, de acordo com o vice-chefe da Agência Internacional de Energia (AIE), William Ramsey. "Eu acho que a Rússia tomou uma decisão muito errada. Demonstrou a sua disposição para usar o gás como ferramenta política e econômica", comentou Ramsey. O vice-chefe da AIE avalia que os países consumidores vão adotar medidas adicionais para reduzir a dependência da oferta de gás da Rússia - a maior do mundo - e procurarão alternativas para o gás, como o carvão e a energia nuclear.