AIEA acha contaminação nuclear rara na Coréia do Norte Monitores da ONU disseram na quarta-feira ter encontrado uma contaminação radiativa acima do normal no complexo nuclear norte-coreano de Yongbyon, levando a um atraso na verificação da desativação do local, mas que o problema já foi superado. Os monitores falaram ao voltar a Viena, sede da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão da ONU), depois de serem substituídos no fim de semana pela equipe que prosseguirá na tarefa de observar Yongbyon, enquanto cinco potências negociam o desarmamento nuclear definitivo da Coréia do Norte. O primeiro grupo de monitores disse na terça-feira em Pequim que a Coréia do Norte deu plena cooperação à sua missão, permitindo a verificação do fechamento de Yongbyon, onde é produzido combustível de plutônio apto para o uso em armas. "Bem no começo, quando começamos a trabalhar [em 14 de julho], a contaminação estava um pouco mais alta do que o esperado, um pouco mais que o normal", disse Adel Tolba, diretor do primeiro grupo de monitores, na quarta-feira no aeroporto de Viena. "[Então] houve um adiamento. Tomou-nos um pouco de tempo até que limpássemos tudo, mas agora está tudo consertado", afirmou ele a jornalistas. Segundo Tolba, a instalação de câmeras e de outros equipamentos de vigilância em Yongbyon já está de volta aos prazos. Ele não explicou a razão para a contaminação nuclear acima do previsto. O reator de 5 megawatts e a respectiva fábrica de reprocessamento de combustível usado se baseiam num antiquado projeto soviético. "Trata-se apenas de uma questão de radiação e segurança, não de não-proliferação [de armas nucleares]," disse um importante diplomata em Viena ligado às operações da AIEA na Coréia do Norte. Tolba não quis comentar o estado das instalações nucleares norte-coreana. Questões mais importantes, como esta, devem ficar para o relatório sobre a Coréia do Norte a ser entregue até setembro pelo diretor da AIEA, Mohammed El Baradei. Um acordo deste ano envolvendo Coréia do Norte, Estados Unidos, China, Rússia, Japão e Coréia do Sul estipulou o fechamento de Yongbyon em troca de ajuda energética ao Estado stalinista. (Reportagem adicional de John Ruwitch em Manila)