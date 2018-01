AIEA aprova arquivamento de investigação sobre atividades nucleares do Irã A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) concordou nesta terça-feira em encerrar a demanda sobre as atividades nucleares passadas do Irã. Com isso, fica arquivada a investigação que concluiu que Teerã aparentemente desistiu de suas operações relativas à busca de armas nucleares ocorridas até 2009.