AIEA congela 23 projetos de cooperação com o Irã O Conselho de Governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) ratificou nesta quinta-feira, 8, o congelamento de alguns dos projetos de cooperação técnica que a agência nuclear da ONU mantém com o Irã, informou um porta-voz do organismo. O Irã reafirmou que não pretende interromper plano de enriquecimento de urânio, mesmo com a pressão da comunidade internacional. A AIEA decidiu congelar 23 projetos por considerar que estão relacionados ao programa iraniano de enriquecimento de urânio, uma atividade cuja suspensão é exigida pela agência e pelo Conselho de Segurança da ONU. O urânio enriquecido é especialmente sensível devido a seu possível duplo uso, civil e militar, dependendo de seu grau de pureza. O Irã pediu ajuda e financiamento para 55 projetos, dos quais apenas 33 foram autorizados, uma decisão que foi adotada hoje sem votação, com o apoio de todos os membros do Conselho de Governadores, que inclui também países em desenvolvimento aliados do Irã. O grupo de países em desenvolvimento, no entanto, destacou seu descontentamento com esta decisão e apresentou uma declaração na qual ressalta o "direito inalienável" de receber ajuda para o uso pacífico da tecnologia nuclear. Os projetos do Irã na área de saúde, como a luta contra o câncer, foram aprovados, enquanto aqueles relacionados com energia nuclear foram suspensos por sua possível vinculação com o setor militar do país. A AIEA só havia interrompido até então os projetos técnicos de apenas dois países, Iraque e Coréia do Norte, frente ao temor de um possível desvio de tecnologia e materiais para fins militares. Antecipando-se à decisão de quinta-feira, o embaixador do Irã junto à AIEA, Ali Asghar Soltanieh, expressou nesta quarta-feira à noite à imprensa crítica ao corte como um "precedente ruim" para os países em desenvolvimento que necessitam da ajuda técnica do organismo para o uso pacífico da tecnologia nuclear. Projeto em continuidade Um representante iraniano afirmou hoje que o enriquecimento de urânio e as outras atividades atômicas continuam "sem nenhuma mudança" na usina nuclear de Natanz, perto de Isfahan, no centro do Irã. Essa afirmação foi feita por Ali Asghar Soltanieh, representante iraniano junto à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em declarações à agência de notícias "Irna", no momento em que o Conselho de Governadores deste organismo internacional reúne-se em Viena para tratar do programa atômico do Irã e da Coréia do Norte. "Todas as atividades continuam sob a total supervisão da AIEA", disse Soltanieh, que acusou o representante americano no organismo de "tentar criar uma atmosfera negativa" na reunião realizada em Viena. Soltanieh também criticou a posição de "alguns países europeus", aparentemente em alusão às tentativas dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU de elaborar uma resolução que obrigue o Irã a frear o enriquecimento de urânio. As autoridades iranianas querem que o caso seja tratado na AIEA e não no Conselho de Segurança, e afirmam que estão dispostos a negociar com a comunidade internacional, mas sem suspender suas atividades nucleares.