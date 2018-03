AIEA convoca reunião para decidir sobre Coréia do Norte A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) vai se reunir no dia 12 para decidir se envia ao Conselho de Segurança da ONU a questão do programa nuclear da Coréia do Norte, que recentemente abandonou o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP). Na sexta-feira, o diretor da AIEA, Mohamed El-Baradei, disse desejar que o CS da ONU adote uma firme posição contra a Coréia do Norte, apesar de as autoridades norte-coreanas terem advertido que considerarão qualquer sanção como uma "declaração de guerra". A Rádio Pyonyang, emissora oficial do governo, anunciou hoje que o Exército e o povo norte-coreanos "estão preparados e totalmente dispostos ao combate para enfrentar as medidas políticas e militares indiscriminadas dos imperialistas americanos que buscam a guerra, de acordo com sua estratégia de dominação da Península Coreana". O principal jornal do Partido Comunista norte-coreano, Rodong Sinmun, também exortou os reservistas do Exército - cerca de 1,8 milhão, segundo funcionários sul-coreanos - a manterem-se alerta e se unam ao redor do "comandante supremo" Kim Jong-il. Um enviado especial do presidente eleito da Coréia do Sul, Roh Moo-hyun, iniciou hoje uma missão crucial nos EUA para elaborar um plano comum para abordar a crise nuclear com a Coréia do Norte. Chyung Dai-chul manteve reuniões com autoridades no Pentágono e deveria se reunir com o secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, para discutir uma solução pacífica para a disputa nuclear com a Coréia do Norte.