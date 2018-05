AIEA defende posição do Japão sobre acidente nuclear

As declarações de Denis Flory, importante funcionário da AIEA, foram feitas depois do Japão elevar o nível da crise nuclear de Fukushima para o mesmo do desastre de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Ao mesmo tempo, as autoridades insistem que os vazamentos de radiação na área da usina estão diminuindo.

Flory disse que a medida de elevar a gravidade do nível 5 para o 7 foi tomada depois do Japão ter avaliado o total de radiação até o momento. Ele disse que o valor - 370 mil terabecquerels - é cerca de 7% do total liberado pelo acidente de Chernobyl. "Eles não esperaram a escala (mudar) para tomar todas as medidas (contra o vazamento)", comentou o representante da AIE. As informações são da Associated Press.