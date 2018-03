AIEA denuncia ?ameaça? representada pela Coréia do Norte A Agência Internacional de Energia Atômica disse nesta sexta-feira que a Coréia do Norte representa ?a ameaça mais imediata e grave? para controlar a proliferação nuclear. O diretor-geral da AIEA, Mohammed ElBaradei, indicou que o preocupam as últimas informações de que Pyongyang está processando os bastões de urânio que estavam sob a supervisão de seu organismo.