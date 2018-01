AIEA denuncia venda ilegal de tecnologia nuclear Mais de 20 empresas forneceram ilegalmente, a vários países, tecnologia que pode ser utilizada na fabricação de armas nucleares, afirmou em entrevista exclusiva à Associated Press o chefe de uma investigação da ONU sobre o mercado nuclear clandestino. O diretor geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Mohamed ElBaradei, evitou dar detalhes sobre o lugar em que se encontram as companhias que negociam produtos no mercado negro de material nuclear, dizendo apenas que uma tem sede nos EUA. Esta é a primeira vez, em cinco meses de investigações, que uma empresa americana é vinculada à rede de armas nucleares liderada pelo cientista paquistanês A. Q. Jan. ElBaradei negou-se a dar mais detalhes, alegando que a agência da ONU "ainda não havia chegado ao ponto mais importante da história", mas disse que o que se conhece sobre a empresa agrega novas informações sobre o mercado clandestino que forneceu tecnologia para a Coréia do Norte, Líbia e Irã.