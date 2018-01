AIEA deverá aprovar resolução européia para o Irã No que seria um revés para Washington, a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) da ONU aparentemente apoia um plano europeu para novas inspeções no Irã no lugar de uma censura ao país, como defende os EUA, por seus "erros passados". Os EUA desejam que a AIEA considere efetivamente o Irã em violação do Tratado de Não-Proliferação Nuclear em seu encontro de amanhã (20) em Viena. No entanto, diplomatas asseguraram hoje que apenas três das 35 nações que fazem parte da AIEA apoiam a estratégia americana. Segundo as fontes, que pediram anonimato, a maioria dos países é favorável a uma resolução desenhada pela França, Alemanha e Grã-Bretanha. O rascunho minimiza cerca de duas décadas do programa nuclear secreto do Irã, que, segundo Washington, aponta para o desenvolvimento de armas atômicas.