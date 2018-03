AIEA discute plano de inspeções nucleares na Índia em agosto Os 35 países da diretoria da AIEA vão discutir no seu encontro de 1o de agosto o plano apresentado pela Índia para se submeter a inspeções internacionais, uma pré-condição para um acordo nuclear com os Estados Unidos, disseram funcionários da agência. Se a diretoria aprovar o plano, Índia e EUA ainda precisarão receber autorização dos 45 países que controlam o comércio nuclear estratégico e, em seguida, o Congresso dos EUA precisará ratificar o tratado, assinado há três anos. "Uma reunião do conselho de governadores da AIEA acontecerá em 1o de agosto, tendo o acordo de Salvaguardas da Índia na pauta", disse Melissa Fleming, porta-voz da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão da ONU), sem entrar em detalhes. A Índia demorou a agir para implementar o tratado devido a divisões políticas internas. Na quarta-feira, porém, o país finalmente enviou à AIEA um plano para que a agência inspecione seus reatores nucleares civis. No dia seguinte, Washington se comprometeu a tentar superar os entraves domésticos e internacionais ao acordo, já que sua implementação pode ficar comprometida depois das eleições norte-americanas de novembro. O acordo provocou polêmica pelo fato de a Índia não ser signatária do Tratado de Não-Proliferação Nuclear, ter testado armas nucleares em 1974 e 1998 e dizer que o acordo não vai restringir o seu programa nuclear militar -- o que incluiria o direito de eventualmente realizar mais testes. (Por Mark Heinrich)