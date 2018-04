AIEA está 'pronta' para voltar à Coreia do Norte

"Como já disse anteriormente, a agência tem um papel essencial em verificar o programa nuclear (da Coreia do Norte)", disse o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Yukiya Amano, em comunicado.

"No aguardo de mais detalhes, estamos prontos para retornar a Yongbyon para assumir as atividades de monitoração a pedidos e com consentimento do Conselho Diretor da agência", acrescentou ele, referindo-se ao órgão de 35 nações que se reúne na próxima semana.

Ele considerou a declaração dos EUA sobre as negociações recentes com a Coreia do Norte como "um passo importante adiante".

(Reportagem de Fredrik Dahl e Michael Shields)