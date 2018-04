AIEA fará nova visita ao Irã receberá em um 'futuro próximo'

VIENA - Um agente da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse nesta quarta-feira, 1º, que inspetores do órgão devem visitar o Irã novamente "em um futuro próximo", indicando progresso nas recém-terminadas negociações sobre o programa nuclear de Teerã.

De acordo com Herman Nackaerts, da agência nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU), os iranianos estão "comprometidos" a avançar com uma as negociações, "e por isso uma nova viagem foi planejada". A AIEA fez, recentemente, uma visita às instalações do Irã para verificar os aspectos do programa atômico.

O Irã está sob pressão das potências ocidentais, que acusam o país persa de manter o programa nuclear para a fabricação de armas atômicas. Teerã, porém, nega tais alegações e diz que enriquece urânio com fins pacíficos, embora relutasse em abrir seus complexos para inspeções internacionais.

Sanções aplicadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia ao petróleo iraniano - a maior fonte de renda do programa nuclear - fizeram com que Teerã ameaçasse fechar o Estreito de Ormuz, por onde passa grande parte do petróleo consumido na Europa, o que causaria uma verdadeira crise no preço do combustível.