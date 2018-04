AIEA não apresenta dados conclusivos sobre base no Irã O inspetor-chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Herman Nackaerts, apresentou hoje aos países representados no organismo o relatório de suas recentes viagens ao Irã e exibiu imagens de satélite de "atividades" não especificadas na base militar de Parchin, disseram diplomatas. Mas a apresentação de Nackaerts não continha nada que indicasse conclusivamente alguma espécie de limpeza da base, onde a AIEA suspeitava terem sido realizados testes com explosivos, prosseguiram os diplomatas.