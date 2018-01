AIEA protesta contra relatório dos EUA sobre o Irã A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) protestou contra o governo dos EUA em razão de um relatório apresentado recentemente sobre o programa nuclear do Irã a uma comissão parlamentar e cujo conteúdo considera "desonesto e degradante". Em carta enviada pela AIEA ao presidente da Comissão de Serviços de Espionagem, Peter Hoekstra, a instituição destaca cinco graves erros no relatório, apresentado em 23 de agosto, em Washington. O documento afirma que o Irã teria conseguido enriquecer urânio até uma "pureza militar" em sua usina de Natanz, no centro do país, o que, segundo os inspetores, não é verdade, já que na realidade há pequenas quantidades de urânio enriquecido até 3,6%. Vilmos Cserveny, diretor da AIEA para Relações Exteriores, afirma na carta - segundo cópia obtida pela EFE - que é possível falar de aplicações militares a partir de uma pureza de 90%. O relatório americano afirma ainda que o órgão retirou um inspetor chefe do Irã por não ter cumprido "uma política oficial da AIEA, de nunca dizer toda a verdade sobre o programa nuclear Iraniano". Cserveny qualifica a acusação de "degradante e desonesta", e afirma que o Irã tem direito, segundo os acordos de salvaguardas, de rejeitar qualquer inspetor. Durante a crise do Iraque, a AIEA enfrentou os Estados Unidos, cujos serviços de inteligência asseguravam que Saddam Hussein tinha um arsenal de armas de destruição em massa, o que foi rejeitado depois, como os inspetores da ONU tinham antecipado. Washington também criticou a AIEA e seu diretor-geral, oegípcio Mohamed ElBaradei, por ser, supostamente, muito suave e condescendente em relação ao Irã. Em 2005, a AIEA e ElBaradei receberam o prêmio Nobel da Paz.