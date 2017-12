AIEA termina sessão sem apresentar resolução O corpo de governadores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) finalizou a primeira sessão sobre o programa nuclear iraniano sem decidir quando irá levar a questão para o Conselho de Segurança da ONU, informou o site da rede de TV CNN. "Não houve um consenso entre os membros da entidade sobre se levamos o tópico ao Conselho de Segurança agora ou em um estágio mais avançado", disse o diretor geral AIEA, Mohamed ElBaradei, à emissora americana. Caso o adiamento seja aprovado, os países contrários à imposição de sanções à Teerã contarão com um período maior para negociar com o governo iraniano. ElBaradei disse também que todos os países concordaram que nenhuma sanção deve ser imposta antes do término de um relatório sobre o programa nuclear iraniano que ele apresentará ao Conselho de Segurança. Ainda de acordo com o site da CNN, o diretor geral da AIEA teria informado que a resolução preliminar apresentada por Alemanha, França e Reino Unido na quarta-feira está sendo analisada pelos países membros da entidade. Uma resolução final deverá ser votada na sexta-feira.