AIEA vai explicar 'fracasso' de missão nuclear no Irã

VIENA - O chefe da agência atômica da Organização das Nações Unidas (ONU), Yukiya Amano, deve apontar em um relatório nesta sexta-feira, 24, por que sua equipe, que investiga o suposto desenvolvimento de armas nucleares pelo Irã, voltou de mãos vazias esta semana, disseram diplomatas.

Veja também:

Veja as sanções já aplicadas contra o Irã

ESPECIAL: O programa nuclear do Irã

O inspetor-chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Herman Nackaerts, e sua equipe retornaram de Teerã na quarta-feira sem avançar na busca por respostas sobre a suposta tentativa do Irã de desenvolver armas nucleares, levando Washington a classificar a missão como um "fracasso".

Diplomatas em Viena disseram que começaram a discutir qual ação o conselho de 35 membros da AIEA vai tomar quando se reunir no próximo dia 5. Em teoria, o conselho poderia aprovar uma resolução condenando o Irã e relatando a República Islâmica ao Conselho de Segurança da ONU, que já impôs quatro rodadas de sanções contra Teerã. Os diplomatas também afirmaram que o relatório da AIEA vai atualizar os progressos do Irã na instalação de Fordo, perto de Qom, com o enriquecimento de urânio com 20% de pureza.

Um diplomata ocidental disse que a AIEA deve apontar que o Irã instalou "centenas" de centrífugas em Fordo, não "milhares" como se especula, e de um tipo mais antigo.

As informações são da Dow Jones.