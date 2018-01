Ainda é desconhecido paradeiro de Saddam Os Estados Unidos buscam algum sinal capaz de indicar o paradeiro de Saddam Hussein, vivo ou morto. Segundo rumores divulgados após o colapso do regime de Bagdá, Saddam estaria em sua cidade natal de Tikrit, escondido na Embaixada da Rússia em Bagdá, ou em outra localidade no caminho para a Síria. Mas fontes do serviço secreto disseram nesta quinta-feira ser quase certo que Saddam ainda esteja no Iraque, apesar de sua mulher e uma de suas filhas terem deixado o país. Segundo as fontes, a mulher dele, Sajida, estaria na Síria. Apesar de a Síria poder ter permitido a entrada de algumas importantes figuras do regime iraquiano, os Estados Unidos estimam que Saddam ainda esteja em Bagdá ou em Tikrit, possivelmente acompanhado de seus filhos Uday e Qusay. Os investigadores vasculharam os escombros do edifício bombardeado no dia 7, mas a inteligência britânica acredita que ele tenha deixado o prédio minutos antes do ataque. Veja o especial :