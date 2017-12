Ainda em coma, príncipe do Nepal vira rei O príncipe herdeiro do Nepal, Dipendra, em coma no hospital depois de matar seus pais, outras 11 pessoas e tentar o suicídio na sexta-feira, foi hoje (02) nomeado rei pelo Conselho de Estado, que também designou o tio dele, o príncipe Gyanendra, regente do reino dos Himalaias. Dipendra sobrevivia hoje em um hospital militar graças à ajuda de um sistema de respiração artificial. Vários líderes mundiais - do presidente George W. Bush, dos EUA, ao papa João Paulo II, do chanceler indiano Jaswant Singh ao porta-voz do palácio de Buckingham, em Londres - expressaram sua comoção e pesar pela tragédia nepalesa. Espera-se que as autoridades divulguem um comunicado oficial sobre a matança da família real depois que o príncipe Gyanendra ocupar formalmente o trono. Segundo o ministro do Interior, Ram Chandra Poudel, Dipendra, de 30 anos, disparou com uma arma automática contra seus pais, o rei Birendra e a rainha Aishwarya , seu irmão caçula, o príncipe Nirajan, sua irmã, a princesa Shruti, e contra duas tias e um tio, durante uma discussão por causa da recusa de seus pais em aceitar sua noiva. Enquanto isso, proliferam no país especulações sobre se foi realmente o príncipe quem perpetrou o massacre, já que, aparentemente, nenhuma testemunha sobreviveu à matança que ocorreu durante um jantar em família. As autoridades do Nepal declararam luto de cinco dias, enquanto preparavam a cerimônia de incineração das vítimas, que, de acordo com a tradição da religião hindu, deve ocorrer 24 horas após a morte. A família real e 90% da população nepalesa é hindu.