Ainda em guerra, Afeganistão tem mais 11 mortos Aviões militares americanos no Afeganistão mataram ao menos 11 integrantes do Taleban em combates nos últimos três dias, disseram nesta quinta-feira militares dos EUA em Cabul. As províncias de Kandahar e Zabul são palco de fortes conflitos entre o exército dos EUA e o Taleban desde o fim de agosto. Mais de 100 supostos membros do Taleban morreram desde então.