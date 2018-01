Ainda há espaço para diplomacia com Pyongyang, diz secretário de Defesa dos EUA

WASHINGTON - O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, contrariou nesta quarta-feira, 30, o presidente Donald Trump e afirmou que ainda há lugar para a diplomacia com a Coreia do Norte. Pouco antes, Trump escreveu em sua conta no Twitter que negociar com Pyongyang "não é a solução" para a crise.

"Nunca descartamos as soluções diplomáticas", disse Mattis ao iniciar uma reunião com seu colega da Coreia do Sul, Song Young-moo.

Continuamos trabalhando juntos e o ministro (sul-coreano) e eu compartilhamos a responsabilidade de garantir a proteção de nossas nações, nossos cidadãos e nossos interesses, que é o motivo de estarmos aqui para conversar", completou o secretário de Defesa. "Nunca somos complacentes."

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na manhã desta quarta, Trump afirmou que discutir com a Coreia do Norte "não é a solução", dando a entender, em um tuíte ambíguo, que a busca por uma solução diplomática com o regime de Pyongyang está condenada ao fracasso.

"Os Estados Unidos estão conversando com a Coreia do Norte, e pagando dinheiro de extorsão, há 25 anos. Conversar não é a solução", escreveu o presidente, um dia depois do lançamento por Pyongyang de um míssil que sobrevoou o Japão.

O governo Trump, assim como o de seu antecessor Barack Obama, tem aplicado uma política de tentativa de pressão sobre o regime de Kim Jong-un, na esperança de fazer Pyongyang desistir de seus programas balístico e nuclear.

Já o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, disse que está aberto a negociar com Pyongyang desde que as conversas abordem a desnuclearização da Coreia do Norte. / AFP