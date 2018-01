Ainda há fogo em oleoduto iraquiano destruído por explosão Bombeiros continuam tentando apagar o fogo em um oleoduto no sudeste do Iraque nesta segunda-feira, resultante da explosão de uma bomba plantada por militantes rebeldes, ocorrida sábado. Representantes de companhias de petróleo que trabalham no local disseram que a explosão em um dos oleodutos de Faw, localizado a 50 quilômetros ao sul de Basra, principal cidade do sul do país, reduziu as exportações de petróleo para terminais no Golfo Pérsico. Os dois oleodutos que conduzem o petróleo de Basra a península de Faw, no Golfo Pérsico, têm capacidade para conduzir 2 milhões de barris de petróleo por dia. As exportações do país são inferiores a isso, atualmente em cerca de 1,6 milhão de barris. Mas 90% do petróleo exportado pelo Iraque provêm desses dois terminais.