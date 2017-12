Ainda no cargo, Powell irá a Israel, Cisjordânia e Egito O ainda secretário de Estado Colin Powell, em suas última semanas no cargo, irá a Israel e Cisjordânia numa tentativa de incentivar a retomada do processo de paz, anunciou o Departamento de Estado dos EUA. As discussões em separado com autoridades israelenses e palestinas no domingo e segunda-feira terão foco em "como seguirmos em direção à paz", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Richard Boucher. Powell anunciou sua renúncia na segunda-feira, e o presidente George W. Bush nomeou hoje para substituí-lo a conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice. O nome de Rice ainda tem de ser confirmado pelo Senado americano, o que deve ocorrer no início de dezembro. Powell se comprometeu a continuar no cargo até que sua sucessora seja confirmada. Powell irá viajar para Israel proveniente de Santiago, Chile, onde acompanhará Bush num reunião de líderes de nações do Pacífico. De Israel e Cisjordânia, o secretário segue para o Egito para uma conferência sobre reconstrução do Iraque. Ele tentará ajudar os palestinos a promover eleições pacíficas em janeiro para o sucessor do presidente Yasser Arafat, morto na semana passada. Powell buscará comprometer Israel com o esforço.