Air Canada anuncia demissão de 9 mil funcionários A companhia de aviação Air Canada anunciou que vai demitir 9 mil funcionários como conseqüência dos impactos causados em toda a indústria de aviação civil pelos ataques terroristas do dia 11 nos Estados Unidos. Segundo a empresa, das 9 mil demissões, 4 mil fazem parte do corte anunciado em agosto e foram aceleradas em razão dos ataques. A empresa espera que os desligamentos sejam temporários. A expectativa é recontratar o pessoal quando os negócios voltarem a melhorar. A redução do número de vôos de 20% deverá entrar em vigor em breve. Como parte desta restruturação, 84 aeronaves deverão ser retiradas de circulação, 55 delas da frota principal e as outras 29 da frota regional da empresa.