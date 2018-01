Air Europa suspende vôos diretos entre Xangai e Madri A empresa aérea privada espanhola Air Europa decidiu suspender os vôos diretos entre Madri e a cidade chinesa de Xangai (leste do país e sua capital econômica), onde tem seu escritório principal. O último vôo da Air Europa entre a capital espanhola e Xangai foi em 13 de janeiro, mas, por enquanto, a empresa mantém seus dois vôos semanais entre Madri e Pequim, afirmaram. As fontes da companhia agregaram que a suspensão talvez seja temporária, já que a Air Europa conversa com seu único competidor em vôos diretos com a Espanha, Air Plus Comet, sobre a possibilidade de operar conjuntamente suas rotas entre Espanha e China em código partilhado. Se conseguir o acordo, ambas obteriam um alívio em custos ao reduzir o número de aviões e aumentar a rentabilidade dos vôos. O principal escritório da Air Europa na China, situado em Xangai, não explicou os motivos da suspensão da rota Madri-Xangai, na ausência do diretor-geral da companhia na China, Daniel Li, que está na Espanha. A Air Europa já cancelou vários de seus vôos em dezembro, o que atribuiu à queda da ocupação que, paradoxalmente, disse, sofreu durante as festas do Natal e o descenso da demanda de bilhetes na Espanha pela baixa do turismo. Graças ao turismo, durante o verão passado, o primeiro com vôos diretos entre ambos os países (Air Europa em maio de 2005, Air Plus Comet em julho), o fluxo de passageiros chegou com freqüência a encher os aviões. O número de turistas espanhóis à China duplicou em cinco anos (de 32.000 em 2000 para 110.000 em 2005), segundo números da operadora Politours, que atribui o auge aos vôos diretos. Segundo especialistas do setor, um fator que pode contribuir para a deficiente ocupação é a falta de campanhas de publicidade na China (ao contrário da Espanha). Além disso, eventuais clientes latino-americanos (comunidade cada vez maior na China) interessados em viajar para seus países através de Madri, manifestaram a EFE seu desânimo pela dificuldade que encontravam para fazer as reservas das conexões. Enquanto que na Espanha a publicidade foi muito ampla desde o princípio, em Xangai e Pequim a anunciada suspensão dos vôos de Air Europa pode passar despercebida.