Air France cancela vôos entre Paris e Los Angeles A companhia de aviação francesa Air France cancelou seis vôos entre hoje e amanhã e entre Los Angeles e Paris, depois do alerta contra ataques terroristas no feriado de Natal ter sido reforçado pelos Estados Unidos, com suspeita de novo planos de ataque contra o país promovidos pela Al-Qaeda. Um porta-voz do primeiro ministro francês Jean-Pierre Raffarin disse que a decisão de cancelar seis vôos da Sir France foi tomada no início da noite desta quarta-feira, depois da notificação feita pelas autoridades americanas que "dois ou três "passageiros suspeitos, possivelmente provenientes da Tunísia, planejavam viajar nesses vôos. O secretário da Defesa, Donald H. Rumsfeld, qualificou hoje como "séria" a ameaça de um ataque terrorista de grandes proporções contra os Estados Unidos neste fim de ano. Os vôos cancelados foram os AF068 e AF070 de hoje, e o AF068 que partiria amanhã de Paris. Foram suspensos também os vôos AF069 hoje e AF071 e AF069 que sairiam amanhã de Los Angeles.