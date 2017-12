Air France confirma 3 vôos para os EUA hoje A Air France anunciou a partida de três vôos com destino aos Estados Unidos a partir das 15h15 (11h15 horário de Brasília). O primeiro vôo saiu de Paris com destino a Nova York. O segundo parte da capital francesa às 16h40 (12h40) para Washington e o último deles também tem como destino Nova York, e decola às 18h55 (14h55). A companhia informou que os passageiros serão admitidos por ordem de chegada, em função da data de reserva de vôo, ou seja, primeiro os que portam passagens de 11 de setembro, depois de 12 de setembro, e assim sucessivamente. Os passageiros que residem nos Estados Unidos ou no Canadá que estiverem em Paris, assim como crianças não acompanhadas e passageiros com dificuldades de locomoção, terão prioridade no embarque.