Air France pagará indenização de até US$ 125 mi A maioria dos parentes dos 100 passageiros mortos no acidente aéreo com um Concorde da Air France, nas proximidades de Paris, em 25 de julho do ano passado, aceitaram uma indenização em dinheiro da companhia aérea, paga por sua seguradora e por outras quatro companhias responsabilizadas no acidente. O procurador-chefe que representa a Air France e as outras companhias disse que ele e o grupo de advogados alemães que representam as famílias de 92 vítimas alemãs envolvidas no desastre chegaram a um acordo na sexta-feira. Um advogado alemão confirmou a informação. O acordo definiu uma indenização às famílias, que varia entre US$ 100 milhões e US$ 125 milhões.