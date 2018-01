Air France testa velocidade supersônica do Concorde Um Concorde da companhia Air France, modificado para melhorar sua segurança e voltar a funcionar comercialmente, completou hoje sua segunda prova de vôo dos últimos três dias, desta vez para verificar o sistema de velocidade supersônica. A autorização para efetuar vôos comerciais foi retirada do avião depois de um acidente em 25 de julho de 2000, durante uma decolagem no aeroporto Charles de Gaulle, no qual morreram os 100 passageiros, principalmente turistas alemães, nove tripulantes e quatro pessoas que estavam em terra. As autoridades acreditam que um pedaço de metal caído na pista rasgou um pneu do avião da Air France e seus destroços perfuraram o tanque de combustível e causaram um incêndio seguido de uma explosão. O supersônico caiu pouco depois. A Air France informou que a prova de hoje incluiu uma simulação de aterrissagem de emergência com apenas três dos quatro motores do avião. A British Airways, a outra companhia que utiliza o avião franco-britânico, está efetuando provas similares. As duas companhias realizaram várias mudanças no desenho do aparelho. Reforçaram os tanques de combustível com uma cobertura de Kevlar, material utilizado em coletes à prova de balas, e optaram por pneus mais resistentes. Há uma semana, as autoridades francesas de aviação disseram que o Concorde obteria a autorização para retornar aos céus até o final deste mês.