Airbus com 150 a bordo cai no Índico Um avião da companhia aérea estatal do Iêmen, Yemenia, caiu ontem no Oceano Índico perto das Ilhas Comores com 150 pessoas a bordo, informou o vice-presidente do arquipélado, Idi Nadhoim. "Não sabemos se há algum sobrevivente entre as 150 pessoas que estavam a bordo, disse Nadhoim. Aparentemente, o Airbus A-310 caiu cerca de 30 minutos antes de aterrissar no aeroporto de Moroni, capital das Ilhas Comores. Uma fonte da companhia iemenita disse que a maioria dos passageiros era de comorenses que voltavam de Paris e haviam feito escala em Sanaa, capital do Iêmen. O arquipélago de Comores é formado por três ilhas vulcânicas, Grã-Comore, Anjuan e Moheli, cerca de 300 quilômetros a sudeste do continente africano.