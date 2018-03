Airbus da Lufthansa faz pouso forçado em Budapeste

Um Airbus 319 da Lufthansa fez um pouso forçado na tarde deste domingo no Aeroporto Internacional Ferihegy, em Budapeste, sem que houvesse vítimas. O avião, que viajava de Munique a Bucareste com 99 passageiros a bordo, aterrissou em Budapeste depois que os instrumentos detectaram uma falha de funcionamento, explicou o porta-voz do aeroporto, Szollar Domonkos. As autoridades iniciaram as investigações necessárias para esclarecer a causa do incidente. O porta-voz acrescentou que nenhum dos passageiros nem dos membros da tripulação sofreu ferimentos. Os passageiros continuarão o vôo em outro avião da Lufthansa e devem chegar ainda neste domingo a Bucareste.