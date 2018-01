Airbus da TAP escapa de colisão; 33 feridos Um avião da TAP Air Portugal escapou por pouco de uma colisão com um aparelho menor sobre os Açores, mas a manobra causou ferimentos em 31 passageiros e dois tripulantes, informou a companhia. O Airbus A310, transportando 131 passageiros e oito tripulantes de Lisboa, se aproximava das ilhas atlânticas quando um alarme soou na cabine e a torre local alertou o piloto sobre uma iminente colisão com um bimotor Beechcraft que cruzava sua rota. O piloto da TAP foi obrigado a mergulhar o avião, e os passageiros que não estavam usando cinto de segurança foram lançados de suas poltronas. Segundo a companhia, os ferimentos não foram graves. O bimotor, pertencente à companhia portuguesa Omni, viajava de Açores à cidade de Cascais, próxima a Lisboa. As autoridades não informaram o modelo do Beechcraft nem se alguém a bordo do avião menor saiu ferido do incidente. O avião da TAP conseguiu pousar em segurança e alguns dos feridos foram levados a hospitais locais. O Beechcraft continuou sua viagem rumo ao continente.