Airbus deixará de fabricar A-310 em meados de 2007 A companhia Airbus já tinha previsto deixar de fabricar o A-310 antes do acidente ocorrido na madrugada deste domingo na cidade russa de Irkutsk, em que pelo menos 124 pessoas morreram. Segundo a agência RIA Novosti, que cita um comunicado do fabricante europeu de aviões, a companhia fabricará estes aparelhos só até julho do ano que vem. Os aviões começaram a ser fabricados em 1983. O A-310, que conta com capacidade para 220 ocupantes, é uma versão modernizada do A-300, o primeiro modelo da Airbus. Atualmente, há 229 Airbus desta classe em operação, usados por 39 companhias aéreas. O avião acidentado, fabricado em 1987 para a companhia norte-americana Pan American, atingiu 52 mil horas de vôo no final de junho deste ano. A companhia Sibir, a segunda companhia aérea da Rússia, conta com dez Airbus em sua frota de aviões. O acidente mais grave sofrido nos últimos anos por este modelo ocorreu em janeiro de 2000, quando um A-310 da linha aérea Kenya Airways caiu no oceano Atlântico pouco depois de partir de Abidjan (Costa do Marfim), com 169 passageiros e dez tripulantes a bordo. Dez pessoas sobreviveram.