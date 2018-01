Ajuda a afegãos deixa porto do Usbequistão A primeira remessa substancial de ajuda da Organização das Nações Unidas (ONU) ao Afeganistão pelo Rio Amu-Darya partiu da cidade portuária de Termez, no Usbequistão hoje, mas os esforços para enviar comida e outros suprimentos ainda estavam sendo emperrados por preocupações com a segurança. A comida, fornecida pelo Programa Mundial de Alimentação, era dirigida a um campo com 2.000 famílias de refugiados internos que se dirigiam da fronteira para a cidade de Mazar-i-Sharif. Caminhões deveriam chegar ao porto afegão de Hairaton, 18 quilômetros rio acima, para levar os suprimentos ao campo. A ONU também está empenhada na construção de depósitos em Mazar-i-Sharif para armazenar o que poderia ser um eventual influxo contínuo de ajuda humanitária. Leia o especial