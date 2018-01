Ajuda à Argentina não foi de graça As mudanças que o governo brasileiro concordou em fazer no Mercosul para ajudar a Argentina a sair da crise não saíram de graça. Em troca, o Brasil convenceu o parceiro comercial a apoiar as propostas brasileiras a serem defendidas nas negociações para a formação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), inclusive com relação à entrada em vigor da Alca, debate que ganhou força depois da proposta do Chile, apoiada pelo Canadá e pelos Estados Unidos, de adiantar a integração comercial do continente. Na semana passada, o Brasil anunciou apoio à proposta da Argentina de elevar a Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul para bens de consumo a 35% e reduzir a zero a TEC para bens de capital. As mudanças, em caráter temporário e exclusivamente para a Argentina, integram o plano de competitividade do ministro da Economia, Domingo Cavallo. Com a troca de apoios, o Mercosul chegará ao encontro ministerial da Alca, na semana que vem, em Buenos Aires, com propostas comuns. Nessa reunião, os negociadores vão preparar o texto básico sobre o desenvolvimento das negociações, que será analisado pelos presidentes dos 34 países, na III Cúpula das Américas, em Quebec, entre os dias 20 e 22 de abril. A estratégia do governo brasileiro é não deixar que o retrocesso comercial do bloco enfraqueça o aspecto político da integração. O governo brasileiro acredita que ao negociar em bloco, o Mercosul, liderado pelo Brasil, ganhará força na Alca, portanto, aumentará a influência do Brasil nas decisões sobre o futuro da economia do continente, diminuindo a hegemonia dos Estados Unidos na região. De acordo com fontes do governo e do setor privado, não são muitas as divergências entre Brasil e Argentina com relação às negociações na Alca. Mas alguns políticos argentinos chegaram a defender publicamente a proposta do Chile de antecipar o fim das negociações da Alca. Essas diferenças, de acordo com essas fontes, seriam mais com relação à forma de negociação do que de conteúdo. Por exemplo, a Argentina defende que a eliminação das barreiras não-tarifárias (as chamadas barreiras técnicas, como as sanitárias) seja iniciada agora e termine antes da eliminação das barreiras tarifárias. O Brasil defende uma posição mais flexível e sugere que as discussões sobre a eliminação de ambas as tarifas seja feita ao mesmo tempo, com um calendário mais extenso. No encontro de Buenos Aires, porém, Brasil e Argentina também terão de convencer os demais parceiros a aceitar as exceções para a Argentina ou fazer concessões ao Uruguai e ao Paraguai. Nesta quinta-feira, negociadores dos quatro países se reuniram em Assunção, para analisar as exceções pedidas pela Argentina. De acordo com a imprensa local, alguns setores do Uruguai sugeriram a suspensão do Mercosul por um período de seis meses, até que os países se recuperem das crises na Argentina e nos Estados Unidos. O Paraguai também quer benefícios e pediu que o período de vigência das listas de exceção à TEC seja prorrogado. Cada país tem direito a uma lista de exceção com 100 itens, que deverá ser revista até o fim do ano.